Rogaška Slatina: Na obisku pri grajskih vilah

Do 27. septembra bo v slatinski Anini galeriji na ogled razstava ženskih akt fotografij fotografskega mojstra Viljema Klemenčiča.

Zaradi epidemioloških ukrepov Zavod za turizem in kulturo kot organizator razstave ni mogel pripraviti uradnega odprtja, nekaj obiskovalcev pa se je vendarle srečalo s fotografom. Viljem Klemenčič je svoje modele postavil v razpadajoče grajske stavbe in s tem ustvaril kontrast med lepoto ženskega telesa in ozadjem, ki je vse prej kot prijetno na pogled. Značilnost akt fotografij, ki so na ogled v Anini galeriji, je tudi v tem, da obrazi žensk na njih niso razpoznavni, kar je mojster dosegel z igro svetlobe. Ob začetku razstave je slatinski slikar Stanislav Lukić vneto fotografiral razstavljene slike, kot nam je povedal, bo te motive uporabil za svoje umetniško izražanje.

Kdo je avtor? Viljem Klemenčič iz Dupleka pri Mariboru je prvič prijel za kamero v sedmem razredu osnovne šole. Ob vsem tem je razvijal čut za lastno estetiko in svojo kompozicijo. Umetnik se je poleg fotografije ukvarjal več kot deset let tudi s filmsko umetnostjo in na festivalu dokumentarnega filma v organizaciji Kino Kluba Maribor prejel prvo nagrado za dokumentarni film.

Posebno poglavje umetniškega delovanja Viljema Klemenčiča je nedvomno umetniška fotografija, s katero se ukvarja že 35 let. Lepota nežnega spola, tudi tista notranja, preide na fotografijah še kako na plano. Z gotovostjo lahko govorimo o mojstru akt fotografije. Začetki tega poglavja segajo kar nekaj časa nazaj, ko je bil uradni fotograf pri izboru za miss Slovenije. Več kot osemnajst let je fotografiral slovenske lepotice. (RN)