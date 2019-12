ŠENTJUR Dva mrtva v trčenju pri Kostrivnici

V h udi prometni nesreči, ki se je sinoči zgodila v Kostrivnici pri Šentjurju, sta življenje izgubila 32-letni voznik in 26-letni sopotnik. Med vožnjo iz smeri Planine pri Sevnici proti Šentjurju je voznik izgubil oblast nad vozilom in zapeljal na nasprotni vozni pas, kjer je trčil v nasproti vozeči osebni avto, ki ga je peljal 33-letni voznik. Ta je bil huje ranjen in se zdravi v celjski bolnišnici, vsi udeleženci pa so Šentjurčani.

Število letošnjih smrtnih žrtev na cestah celjskega območja se je tako povzpelo že na 25.