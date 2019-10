Rogaška Slatina: Dan gasilcev, reševalcev in policije

Lepa, sončna in zelo topla nedelja je bila zelo primerna za sprehod v naravo, veliko Slatinčanov in okoličanov se je sprehodilo po Evropski ploščadi in bližnji okolici.

Razlog je bil dogodek, ki je obetal veliko zanimivega. Šlo je za tradicionalni dan gasilcev, reševalcev in policije, katerega pobudnik je PGD Steklarna Rogaška. Letos so, ob vseh štirih prostovoljnih gasilskih društev občine Rogaška Slatina, predstavnikom policije, reševalni postaji ZD Šmarje, sodelovali še gorski reševalci iz Celja, predstavniki ministrstva za promet, sodelavke slatinske knjižnice, mladi so lahko doživeli poslikavo obraza, obiskovalci so imeli možnost preizkusa v hoji na dva kilometra.

Skratka, dogajalo se je veliko in kar prehitro je minilo popoldne, v katerem so tisti, ki skrbijo za našo varnost, pokazali, kako to počnejo. Tu pa je še nekaj zanimivih utrinkov s prireditve, ki jo je povezovala Katja Žolgar, koordiniral pa Mitja Škrabl. (Jože Strniša)