Rogaška Slatina: Cesta do hotelov urejena

Na priložnostni slovesnosti so obeležili zaključek drugega dela obnove ceste na Zdraviliškem parku v središču Rogaške Slatine, ki omogoča dostop do večine hotelov v zdravilišču.

Del lokalne ceste, ki so jo obnovili v dveh delih, meri 450 metrov, lani so obnovili prvi del, letos drugi, sicer krajši odsek, a precej bolj zahteven za izvedbo. V sklopu obnove so razširili cestišče, pridobili kolesarske poti in letos v dolžini 75 metrov zgradili 4 metre visok podporni zid, saj je nad ceste precej strmo pobočje Janine. Glavni izvajalec del je bilo podjetje VOC Celje, podizvajalca Gradnje Tadina in podjetje ZGM. Kot je ob zaključku del povedal župan občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič, je bila obnova te ceste zelo zahtevna, tako v pripravi projekta, kot pri izvedbi. »Izvajalci gradbenih del tega projekta so dokazali, da lahko zelo kvalitetno izvedejo tudi tako zahteven projekt, kot je ta. Zaradi bližine hotelov niso smeli delati zjutraj, ob vikendih in praznikih, pa še večino del so opravili ob prometu«, je povedal slatinski župan. Dodajmo, da so prvi del projekta obnove ceste na Zdraviliškem trgu zaključili lani, obnova obeh delov je bila vredna 940 tisoč evrov, del so pridobili iz Evropskih sredstev. (Jože Strniša)