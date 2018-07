Rogaška Slatina bogatejša za otroško igrišče

Rogaška Slatina je bogatejša kar za 1300 kvadratnih metrov veliko otroško igrišče. Včeraj so namreč predali namenu centralno otroško igrišče pod vznožjem Janine. Igrišče je opremljeno s trampolini, igralnimi grebeni in tuneli, gugalnicami, peskovnikom, plezalno mrežo, kombiniranim igralom ter z drugimi manjšimi elementi. Med igralnimi površinami so speljane peščene poti, oprema vključuje pitnik, stojala za kolesa, ograjo, klopi in smetnjake. Kot je pojasnil župan mag. Branko Kidrič je igrišče locirano v športni park pod vznožje Janine, kjer so že druge urejene športne površine. Urejeno je tako, da bi naj služilo vsem starostnim skupinam otrok. Območje pod Janino tako s to pridobitvijo, kakor tudi z razvojem ostale rekreacijske in športne infrastrukture, postaja eno od središč družabnega življenja občanov in gostov Rogaške Slatine.