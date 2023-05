Rogaška Slatina: Bobrovo bicikliranje združili z vzponom na Boč

Minulo soboto so v Rogaški Slatini priredili družinski kolesarski dan. Drugo izvedbo Bobrovega bicikliranja so tokrat združili še z vzponom na Boč.

Organizatorji iz Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina so z udeležbo zadovoljni, saj se je prireditve udeležilo skoraj 500 kolesarskih navdušencev iz vseh koncev Slovenije.

Kolesarji so se v sobotnem jutru zbrali na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini, od koder so krenili na 13-kilometrsko kolesarsko doživetje. Pot je potekala po kolesarskih poteh, ki so bile varovane, terensko nezahtevne in slikovite, saj vodijo skozi slatinsko podeželje.

Bobrovo bicikliranje so letos, skupaj s Kolesarskim klubom Rogaška, nadgradili z izzivom za bolj zahtevne kolesarje: vzponom na Boč. 12 km trasa je potekala vse do Planinskega doma na Boču. Organizatorji so poskrbeli tudi za zanimiv spremljevalni program. (Vir: JZTK Rogaška Slatina)

