Rogaška Slatina: Akcija za pomoč 14-letni Joni

V Rogaški Slatini poteka dobrodelna akcija za pomoč Joni Žumer.

Jona se je rodila s srčno napako, s katero je do letos živela skoraj normalno življenje najstnice. Za njo je bilo že nekaj rutinskih posegov, ki jih je deklica pogumno premagala. Potem pa je prišel letošnji februar in rutinska operacija srčne zaklopke. In potem? ŠOK! Med operacijo je doživela možgansko kap in končala za nekaj dni v komi. Po dnevih bojev, okrevanja ter številnih terapijah in pomoči domačih, je Jona danes na rehabilitaciji v Soči v Ljubljani.

Dobrodelna akcija

Za Jono in njeno družino je situacija velika preizkušnja. Čustvena in seveda finančna. Ker si nobena družina ne zasluži, da trepeta ‘bomo ali ne bomo’ zmogli pomagati svojemu otroku, so se mamice na I. OŠ odločile, da bodo organizirale dobrodelno akcijo. Tako bo v torek, 16. aprila, ob 18. uri v Športni dvorani Janina organiziran dobrodelni koncert, na katerega so povabile številne glasbenike. Na pomoč je priskočil tudi Lions klub Rogaška, ki ima odprt račun za pomoč družini Žumer (Lions klub Rogaška, Zdraviliški trg 6, Rogaška Slatina: SI56 0510 0801 5225 597, odprt pri Abanki d. d., s pripisom ‘Za Jonino srce’.). Zbrana sredstva bodo namenjena dodatnim terapijam in potrebnim pripomočkom, s katerimi se bo poskušala vrniti v normalno življenje.