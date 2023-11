Te dni se že veselimo vstopa v ‘veseli december’. Priprave so v tudi v Slovenskih Konjicah že začeli, tudi s postavitvijo smreke.

Veliko praznično smreko, ki že stoji na konjiškem Mestnem trgu, je Konjičankam in Konjičanom podaril domači podjetnik Robi Iskrač. To je storil že četrto leto zapored. Poleg tega pa je poskrbel tudi za vso logistiko in postavitev smreke.

Ekipa, ki je poskrbela za postavitev smreke: