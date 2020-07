Rjovenje konjiških levov bo manj slišno v novih prostorih

Nekatere krajane menda moti glasno rjovenje levov, ki bivata v Mini ZOO Landu v Slovenskih Konjicah.

V Mini ZOO Landu v Slovenskih Konjicah bivata tudi dva leva, ki s svojim rjovenjem menda vznemirjata nekatere okoliške prebivalce. Zaradi rjovenja in drugih skrbi so se nekateri prebivalci pred časom obrnili na Svet Krajevne skupnosti Vešenik – Brdo.

Krajani so izpostavili zlasti vprašanja glede varnosti, a lastniki mirijo, da je za varnost pri njih dobro poskrbljeno, da imajo vsa ustrezna dovoljenja in da sledijo smernicam ter standardom.

(Pre) glasna leva?

Iz omenjene krajevne skupnosti prihajajo tudi opozorila, da sta leva preglasna. Njuno rjovenje je po anonimnih navedbah slišati kilometre daleč, kar je za nekatere moteče. A dejstvo je, da se rjovenja levov ne da preprečiti, saj je to njihov naravni nagon, je poudaril Peter Polegek. Pravi, da leva rjoveta povečini v večernih in zgodnjih jutranjih urah, redko ponoči, da se to zgodi v povprečju štiri- do petkrat in da interval traja nekje do 20 sekund, saj jima potem zmanjka sape.

“Ali se kdo od krajanov, ki jih to zelo moti, vpraša, kako je ljudem, ki živijo ob železnici, ali krajanom Zreč, kjer kovaška kladiva udarjajo 24 ur na dan in so ravno tako najbolj slišna v nočnem času? Poleg tega moram še dodati, da je večina velikih državnih živalskih vrtov umeščenih v predmestja, če ne skorajda v centrih velikih milijonskih mest (Dunaj, Budimpešta, Praga itd. …), pa tam nimajo samo levov, ampak tudi slone in vreščeče gibone,” je dejal.

Rešitev: novi prostori

Polegek je prepričan, da bo rjovenje manj moteče oziroma manj slišno, ko bosta leva v novih prostorih z zidanim obzidjem, saj so trenutni zgolj začasni. “Obzidje bo ustvarjalo neke vrste amfiteater. Kdaj bodo novi prostori končani, pa na žalost zdaj ni odvisno samo od nas, čeprav si tudi mi želimo, da čim prej.”

V Mini ZOO Landu že nekaj časa gradijo večje prostore za levja brata, a je zdaj v naložbo posegla ‘korona kriza’. (Nina Krobat)

Več in podorobneje o tem pišejo v zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE.