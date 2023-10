Rižota z bučo in žajbljem

Sestavine za 4 osebe:

· 800 g hokaido buče

· 300 g arborio riža

· 7,5 dl zelenjavne jušne osnove

· večja čebula

· 2–3 žlice masla

· malo oljčnega olja

· 60 g naribanega parmezana

· sol in poper

· nekaj svežih listkov žajblja ali žlička suhega

Priprava:

1. korak:

Trdo bučo prerežemo z velikim nožem. Z žlico odstranimo mehko sredico s semeni in narežemo na kocke. Hokaido buče ne lupimo, saj je lupina užitna in se med pečenjem ali kuhanjem zmehča. Kocke buče pečemo v pečici pol ure na 180 oC ali pa jih prepražimo v večji ponvi na mešanici olja in masla.

2. korak:

Vmes na malo olja in masla prepražimo nasekljano čebulo. Dodamo riž, ko ta postekleni, postopoma prilivamo jušno osnovo in vmes večkrat premešamo. Solimo, popramo in dodamo nasekljan sveži ali suhi žajbelj. Riž je kuhan, ko popije vso tekočino.

3. korak:

Nekaj minut pred koncem vmešamo bučno meso. Tik pred postrežbo vmešamo še žlico masla in parmezan.

Slastna brezmesna rižota s pečeno bučo bo presenetila vse, ki še vedno mislijo, da so buče le hrana za pujse.