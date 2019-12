Konjičanka Rija Sekirnik: Ko gozdarka postane pravljičarka

Rija Sekirnik je upokojena inženirka gozdarstva in dobitnica priznanja Občine Slovenske Konjice za literarno ustvarjanje.

Priznam, da vam zavidam gospa Rija.

Kaj mi zavidate?

Ta čudovita razgled z vašega stanovanja, ki se razprostira na Konjiško goro in mesto pod njim. Pogosto zahajate v goro?

Vedno redkeje sem v gozdu, čeprav imam naravo neizmerno rada. Toda zaradi zdravstvenih težav me Konjiška gora že nekaj časa ni videla. Sva pa z možem mesto Slovenske Konjice, kamor sva se preselila pred leti, hitro vzljubila. Lepo nama je bilo. Zdaj sem že štiri leta vdova. Tako so moje misli in srce zdaj prežeti predvsem s spomini. Sončnimi in senčnimi.

In kakšni so spomini na Veliko Nedeljo, v kateri ste odraščali in menda jokali, ko vam je učitelj v šoli rekel, da niste Rija, temveč Marija.

O, to je bil stres za deklico, ki so jo od rojstva klicali Rija. Jokaje sem pritekla iz šole domov in povedala mami, kaj mi je rekel učitelj. A me je potolažila, da sem Rija in pika. In tako je ostalo. Je pa res, da sem bila krščena kot Marija. Sicer sem odraščala v pretežno vinogradniški družini, ki je imela velike vinograde na izjemno lepih legah v Halozah in Jeruzalemu. Kot zanimivost lahko povem, da je bil naš vinograd v Jeruzalemu med dvema odstotkoma vinogradov z naj-boljšo lego na svetu. Tudi moj dedek je bil odličen vinar, saj so bila njegova vina pogosto na-grajena.

A hčerka iz vinogradniške družine se je odločila za študij gozdarstva in po diplomi postala ena prvih inženirk gozdarstva pri nas.

Ta študij res ni tipičen za ženske. Sploh v mojih študijskih letih smo bile študentke gozdarstva zelo redke. Toda prav nikoli mi ni bilo žal, da sem se odločila za študij gozdarstva na Bioteh-nični fakulteti v Ljubljani. Pridobila sem namreč zelo veliko teoretičnega in tudi praktičnega znanja tako na področju tehnike kot tudi biologije. Ne le v službi, nasploh v življenju so mi ta znanja še kako koristila. Z inženirjem gozdarstva sem se tudi poročila. Po študiju sva se z možem zaposlila na Okrajni upravi za gozdarstvo v Mariboru. A tam zaradi slabih odnosov nisva bila zadovoljna, saj sva bila s strani direktorja deležna šikaniranja. Ko sva z možem izve-dela, da v Kmetijski zadrugi v Slovenj Gradcu iščejo inženirja gozdarstva, sva se leta 1961 pre-selila tja. Mož se je zaposlil, jaz pa sem bila nekaj časa še v Mariboru, potem pa sem prevzela v Kmetijski zadrugi mesto vodje gojenja gozdov in drevesnic. Z reorganizacijo kmetijstva in goz-darstva sem v Gozdnem gospodarstvu prevzela mesto vodja Izobraževalnega centra.

A ste kmalu zatem začeli izobraževati tudi gozdne delavce. To je moral biti svojevrsten izziv?

Zagotovo. Toda vedno sem imela rada izzive. Ko sem opazovala gozdne delavce pri delu, sem namreč ugotovila, da morajo pridobiti čim bolj kompleksna znanja za učinkovito in varno delo. Seveda so me moški najprej gledali nekoliko po strani, češ, kaj pa ti veš. Res je, tudi sama sem se morala naučiti veliko novega.

Tudi denimo upravljanja z motorno žago.

Seveda tudi to. Morala sem osvojiti tehnike dela z motorno žago, delovanje in vzdrževanje ter določena popravila. Na fakulteti nisem dobila tovrstnega znanja. In sem se morala znajti sama. Nisem moledovala. Ne. Zavihala sem rokave in se začela učiti. Motorno žago sem razstavila in se poglobila v sistem njenega delovanja. Ko sem ugotovila, kako deluje, sem znala določene stvari tudi popraviti. Se je zgodilo, da sem morala v hudem mrazu, bilo je 22 stopinj Celzija pod lediščem, razstaviti uplinjač motorne žage in ga očistiti. Še in še bi lahko nizala zanimive anekdote.

Tako je gospa Sekirnik postala specialistka za žage in ne za sekire.

(smeh) Ja, bolj bi mi odgovarjal priimek Žagar, vsekakor! Smo pa imeli sosede Žagarjeve. Sku-paj smo živeli v dvostanovanjski hiši, zgoraj so bili Žagarjevi, spodaj pa mi, Sekirnikovi.

