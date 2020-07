Ribezovi muffini iz pirine moke

• 200 g pirine moke

• 100 g sladkorja

• 2 žlički pecilnega praška

• 1 ščepec soli 1 jajce

• 120 ml mleka

• 50 ml olja ali stopljenega masla

• 200 g rdečega ribeza

• 1 žlička cimeta

Pečico ogrejemo na 200 °C. Moko, sladkor, pecilni prašek in cimet stresemo v skledo in zmešamo. Mleko, jajca in olje zmešamo. Suhe in mokre sestavine zmešamo v gladko, precej tekočo zmes. Previdno dodamo rdeči ribez. Nadevamo v modelčke za muffine ali v model, obložen s papirjem za peko. Pečemo 20 minut na srednji rešetki pri 180 stopinj.