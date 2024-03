Režiser Nikolaj Vodošek: »Slovenci radi gledamo slovenske vsebine!«

Se spomnite serij Takle mamo, Usodno vino, Reka ljubezni, Najini mostovi, Sekirca v med …? In prav gotovo tudi že poznate najnovejšo slovensko serijo Skrito v raju … Pri vseh se je kot režiser podpisal Nikolaj Vodošek, nekdanji Bistričan, zdaj stanujoč v Mariboru.

Sprašuje: Anja Sobočan

Režirate serije, oglase, koncerte, glasbene videospote … Koliko časa se že ukvarjate z režijo?

Po končani srednji šoli sem začel študirati kulturologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Sem se pa od nekdaj rad ukvarjal z gledališčem, v Slovenski Bistrici sem sodeloval v gledaliških krogih … Tako sem sprejel odločitev, da poskusim priti na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Šel sem na sprejemne izpite za igralca, a me v drugem krogu izbora niso sprejeli. Nato sem se odločil opravljati sprejemne izpite za režiserja in uspelo mi jih je narediti. Tako sem po študiju kulturologije na FDV-ju začel študirati na AGRFT. Potem pa me je hitro »posrkalo« v televizijski svet, kmalu sem začel delati za RTV Slovenija, kasneje pa tudi soustvarjati serije s POP TV-jem.

Je serija Skrito v raju vaš največji projekt?

Zagotovo je ta serija največji projekt, saj je bil zelo zahteven zaradi usklajevanja velikega števila igralcev (ki so razpršeni med Ljubljano in Novigradom), imel je veliko snemalnih dni in težkih (tudi nočnih) snemanj. Vse skupaj je predstavljajo izziv predvsem za produkcijo. Zame kot režiserja pa je projekt tako velik, ker sem bil vanj vpet vse od začetka – vse od prve verzije scenarija leta 2021 naprej. Zraven sem bil pri vseh avdicijah, kastingih, iskanju lokacij … Kot postavitveni režiser sem moral izbirati, kdo bo igral, kje in kdaj se bo snemalo, sodelovala sva s scenografom glede scenografije, poleg sem bil pri izhodiščih za kostumografijo in masko, definiranju glasbene podlage …

Kaj s snemanja ne boste nikoli pozabili?

Edinstveno je bilo to, da smo snemali ob morju. V tem vidim poseben čar in šarm. Po drugi strani pa je bližina morja predstavljala tudi izziv, saj smo snemali tudi med poletno sezono, kar prinese s seboj svojevrstne ovire. Hrvaška obala je poleti res oblegana in zato tudi precej hrupna – slišiš lahko gliserje, letala, glasne otroke … Sredi tega poletnega »kaosa« nam je izziv predstavljalo predvsem snemanje intimnih prizorov. Je pa res, da smo v času snemanja živeli tam, kar je imelo svoj čar. Ustvarilo se je sproščeno vzdušje. So pa prišli tudi dnevi, ko je vreme predstavljajo preizkušnjo – recimo takrat, ko je začelo pihati in je veter začel trgati šotore.

Zdaj ste uveljavljen režiser, pa vendar: še kdaj razmišljati o igralskih vodah?

Ne. Nikoli. Zdaj, ko sem režiser in ko delam s profesionalnimi igralci, vidim, da nisem za to. Moja osebnost ni najbolj primerna za igralca. Sem zelo organiziran in imam rad red. Dober igralec pa se res preda igri. Ljubše mi je biti za kamero in se z igralci pogovarjati ter se od njih učiti. Imam pa po drugi strani lepe spomine na otroštvo in mladost, ko sem veliko nastopal in recitiral že v šoli, potem pa tudi v župnišču, kasneje sem se pridružil Bistriškemu teatru … In še zdaj sem povezan z ljudmi iz Kulturnega društva Slomšek Slovenska Bistrica. Lepo je priti v njihov krog, med »domače ljudi«, med ljudi, ki niso poklicni igralci, ampak ima vsak od njih svoj poklic, v sebi pa gojijo željo in afiniteto do igre.

Vam ob delu ostane čas za hobi(je)?

V bistvu ne. Odkar imam otroke, je prostega časa bolj malo. Visoko cenim družinsko življenje in velikokrat kakšno karierno priložnost raje zavrnem, saj nočem, da bi družina preveč trpela. Sicer pa, dokler še nisva imela otrok, sva z ženo zelo rada potovala. To je bila najina strast. Pa tek. Ampak zdaj za to zmanjkuje časa. Če ostane zvečer kaj časa, ga namenim Netflixu (smeh).

Delo na seriji Skrito v raju je za vas zaključeno. Kaj pa zdaj?

Trenutno delam na treh reklamnih spotih, ki bodo šli kmalu v eter. Ker se je družina pred kratkim povečala, je trenutni fokus namenjen spoznavanju nove članice. Letošnja pomlad bo torej posvečena družini in otrokom.

