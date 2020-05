Rezanci s tartufi

Sestavine za 4 osebe:

500 g rezancev

20 g tartufov

200 ml mleka

2 žlici masla

100 ml sladke smetane

2 rumenjaka

sol

Priprava:

korak:

V slanem kropu skuhamo rezance po navodilih, ki so navedena na zavojčku. Kuhane rezance odcedimo in jih oplaknemo s toplo vodo. Postavimo jih nazaj v posodo in dodamo žlico oljčnega olja ter dobro premešamo.

korak:

Tartufe naribamo na strgalniku. Na kuhalnik pristavimo ponev, v kateri segrejemo dve žlici masla. Počakamo, da se stopi, nato pa dodamo polovico tartufov. Pražimo jih nekaj minut, dodamo še mleko, sladko smetano in ščepec soli. Kuhamo, dokler omaka ne zavre, nato ji med mešanjem dodamo rumenjaka. Med mešanjem še malo kuhamo na majhnem ognju, da se rumenjaka enakomerno vmešata v omako.

korak:

Omako prelijemo čez rezance, dobro premešamo in na koncu potresemo še s preostalimi naribanimi tartufi in po želji tudi s parmezanom. Pazimo le, da ne uporabimo preveč parmezana saj njegov močan okus hitro prevlada.

Namesto tartufov lahko uporabimo dve žlici tartufate, pripravljene paste, ki je mešanica tartufov.