Revma: Različni obrazi bolečih sklepov

Gre za izredno veliko in pestro družino bolezni, saj razlikujemo več kot 100 različnih revmatičnih obolenj. Revmatične bolezni povzročajo kronične bolečine, vnetja, okorelost in izgubo funkcije sklepov. Nezdravljene lahko trajno poškodujejo sklepe in vodijo v invalidnost, v zadnjih NOVICAH piše Mirjam Hočevar Korošec, mag. farm., iz Celjskih lekarn.

Osteoartroza je stanje sklepa, ki je posledica obrabe ali fiziološkega procesa staranja. Osteoartrozo ima okrog 40 odstotkov ljudi, starih od 45 do 75 let in več kot 80 odstotkov starejših od 75 let. Sklepni hrustanec se lahko poškoduje ali obrabi zaradi starosti ali pa zaradi dolgotrajne oziroma intenzivne aktivnosti (športniki).

Za revmatoidni artritis velja, da se bolečina pri gibanju zmanjša in med mirovanjem poslabša. Značilna je dolgotrajnejša jutranja okorelost prizadetih sklepov, slabša gibljivost, koža nad sklepom je zaradi vnetja lahko pordela in toplejša ter občutljiva na dotik.

Psoriatični artritis je vnetje sklepov kot posledica osnovne bolezni luskavice. Zanj zboli približno 5 odstotkov psoriatikov.

Putika ali protin je presnovna motnja, pri kateri telo ne uspe izločiti vse sečne kisline. Ta nastane pri razgradnji beljakovin.

