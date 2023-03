Restavracija in kavarna v konjiškem dvorcu Trebnik imata novega najemnika

Znan je novi najemnik restavracije in kavarne v konjiškem dvorcu Trebniku. To je Bi-op Irena Hren s.p. iz Oplotnice. Na Občini Slovenske Konjice so povedali, da so se za najem zanimali trije, ponudbo pa je na koncu oddal le en interesent. Pričakujejo, da bo najemnik z obratovanjem začel v roku treh mesecev, pogodbo pa so podpisali za pet let. So pa iskali najemnika, ki bo nudil tudi gostinske storitve gostom nastanitvenega obrata oz. hotela ‘Dvorec Trebnik – sobe’. (Jure Mernik)

