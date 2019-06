RESNIK: Toliko slik, da sta bili kar dve razstavi

Sinoči so se na Resniku pod Roglo, v eni najmanjših in najlepših pohorskih in slovenskih vasic, končali 12. Skumavčevi likovni dnevi. Ves teden je ustvarjalo sedem povabljenih slikarjev, za en dan pa se jim je pridružilo tudi več kot 20 gostujočih slikarjev.

Naslovna tema letošnjega ustvarjanja so bili Sprehodi med krošnjami, s čimer želijo organizatorji spomniti, da se bo še to poletje na bližnji Rogli odprla prva slovenska sprehajalna pot med krošnjami. Med krošnje sta kot navdih slikarje vodili tudi pesmi pohorskega pesnika Jurija Vodovnika (1791–1858) Ptičje petje in Parček pod smreko.

Na Resniku so letos ustvarjali: Barbara Demšar, Dušan Klun, Viktor Šest, Karmen Smodiš, Veljko Toman, Nikolaj Beer in Tone Seifert.

Slikarsko sredo na Resniku so soustvarjali člani Zreškega Arta in Društva likovnikov Slov. Konjice: Alojz Tomše, Zorica Kujavec, Milojka Bračko, Vojko Kumer, Majda Jakopič, Tatjana Milosavljevič, Cveto Štefanič, Božidar Ščurek, Marjan Brezovšček, Heda Vidmar Šalamon, Arpad Šalamon, Marja M. Cuk, Karolina Krajnc, Anita Hribernik, Slavko Gologranc, Slavko Slapnik, Suzana Marovt, pa tudi Saša Milosavljevič in Blaž Gologranc (do 9 let).

Nastalo je toliko slik, da vseh niso mogli razstaviti v Skumavčevi galeriji v Domu krajanov, zato so del razstave postavili tudi ob domu, kjer je potekalo druženje po odprtju.

Nekatera nastala dela in razstavi:

Odprtje razstave je pospremil nastop vokalne skupine Expe, obisk starodobnega kolesarja Silva Gobca iz Šentjurja z enim najstarejših koles v Sloveniji (1885), za kuhalnico pa je letos po pooblastilu zreškega župana mag. Borisa Podvršnika, ki vsako leto skuha brezplačen lovski golaž za vse zbrane, v županovi odsotnosti poprijel zreški podžupan Drago Šešerko.



Skumavčeve likovne dni so v ponedeljek zvečer začeli s prižigom kresa v pozdrav domovini; pripravili so ga zreški taborniki; domačini so slikarjem v torek pokazali Gradiški grabn,v katerem je na Tevžkovi kmetiji še ohranjena stara žaga, v četrtek so si slikarji ogledali Turistični center na Rogli.

S Skumavčevimi likovnimi dnevi se začne tudi praznovanje osrednjega krajevnega praznika – Jakobovega na Resniku, ki bo prireditveni vrhunec letos doseglo zadnji vikend julija, ko bodo med drugim blagoslovili obnovljeno notranjost in stranska oltarja krajevne cerkvice Sv. Jakoba, napovedujejo tradicionalni Jakobov pohod, nedeljsko praznovanje pa bodo vsebinsko usmerili k pohorskim pravljicam in družinam.

www.skumavcevidneviresnik.eu