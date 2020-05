RESNIK: Skumavčevih dni letos ne bo

Skumavčevih likovnih dni na Resniku letos ne bo. 13. likovna kolonija na Zreškem Pohorju naj bi potekala konec junija. A v okrnjeni izvedbi bi marsikaj manjkalo – predvsem v delu druženja udeležencev, krajanov in prijateljev Resnika, so sporočili organizatorji. Ker pa menijo, da je največja dodana vrednost kolonije prav sproščen pretok energije, misli, občutenj, so se odločili, da letos dogodka ne izvedejo.

Kljub temu pozivajo k druženju s slikami: nastale slike 12-ih let kolonije so razstavljena v najvišje ležeči slovenski galeriji v Skumavčevi galeriji v Domu krajanov na Resniku, galerija pa je dostopna tudi v spletni obliki na www.skumavcevidenviresnik.eu.