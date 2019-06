Resnik: prižgali kres v pozdrav domovini

Na Resniku pod Roglo so nocoj na predvečer praznika na pobudo domačega Turističnega društva Resnik – Rogla prižgali kres v pozdrav domovini. Nasproti Doma krajanov so kres postavili taborniki rodu Zelena Rogla Zreče.

Ob ognju so se zbrali krajani Resnika, sosednjih krajev in udeleženci 12. Skumavčevih likovnih dni, ki so se prav ta večer začeli na Resniku. Ob Kurentovi Odi domovini (I. Cankar) so se strinjali, da je Slovenija, v kateri živimo, čudovita. Mnogi so se spomnili tudi, da so tudi na Pohorju v pozdrav slovenski odločitvi za osamosvojitev leta 1991 zagoreli kresovi.