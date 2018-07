Resnik odslej krasi bronasta Skumavčeva podoba

Danes so na Resniku slovesno odkrili portretni kip umrlega akademskega slikarja Marjana Skumavca, ki je v tej pohorski vasi pomagal začeti Skumavčeve likovne dneve in pripomogel, da je tam nastala razstava sodobnih slovenskih slikarjev. Zbrane je k dogodku s pesmijo Amazing Grace povabil zvok večmetrskega alpskega roga. Ob odprtju bronastega kipa, ki ga je oblikovala akademska kiparka Metka Kavčič, je prisotne nagovoril tudi zreški župan mag. Boris Podvršnik. Kip sta zatem blagoslovila arhidiakon Jože Vogrin in domači župnik Stanko Kranjc, slovesnost pa so končali s Skumavcu zelo ljubo pesmijo Kamor bom vandral.

Dogodek je potekal v sklopu tradicionalnih Jakobovih dni, ko se zberejo in družijo krajani ter prijatelji Resnika. Po odkritju kipa so zbrane zabavali ansambli Mateja Banovška, Braneta Klavžarja in Trio Rudija Breznika. Pred tem so imeli sveto mašo, včeraj pa so se odpravili na Jakobov pohod.

Več kmalu v lokalnem časopisu NOVICE.