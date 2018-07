RESNIK: 11. Skumavčevi likovni dnevi: dobro opravljeno delo

Na Resniku pod Roglo so ves minuli teden potekali 11. Skumavčevi likovni dnevi, slikarsko druženje, ki ga organizira Občina Zreče s soorganizatorji. Ne gre samo za ustvarjalno druženje slikarjev, temveč tudi za njihovo druženje s krajani, kraji, navadami Pohorja.

Letos so na Resniku ustvarjali slikarji: Boni Čeh, Tina Konec, Jani Konec, Zoran Ogrinc, Vinko Železnikar, Nikolaj Beer, Tone Seifert.

Odprtje razstave je znova potekalo ob številčnem obisku in tradicionalnem lovskem golažu, ki ga časti zreški župan.

Več o dogajanju v lokalnem časopisu NOVICE ta četrtek in v fotogaleriji:

1 od 36