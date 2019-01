Resničnostni šov Bar: Zmagovalec Sandi iz Poljčan v studiu Radia Rogla

V ‘Dobrem jutru na Radiu Rogla’ sta naša Peter in Iztok poklicala zmagovalca resničnostnega šova Bar, ki je potekal na Planet TV-ju. Zmagovalec Sandi Jug iz Poljčan je v telefonskem pogovoru povedal, da velikokrat na dan polni mobilni telefon, saj prejema toliko čestitk. Prav tako so njegova družbena omrežja polna sporočil in prošenj za prijateljstvo. Povedal je tudi, kako je obeležil zmago in kdaj se zopet vrača v Gostilno Pulz, kjer dela.

Popoldne je Sandi prišel tudi v studio Radia Rogla, kjer se je pogovarjal z moderatorko Lučko Klajne. Pojasnil je, da se bosta s punco Aljo zdaj za nekaj dni odpravila na zaslužen oddih. Ne bosta odpotovala v tople kraje, ampak bosta nekaj dni preživela v enem izmed mirnih kotičkov Slovenije. Prav tako je povedal več o solzah, ki so ga oblivale v finalu, nekaj pa je namignil tudi o svojih načrtih za svoj lokal.

V studiu so mu pripravili tudi zanimiv izziv. Na tej povezavi poglej, kako je ustvaril ‘kavno umetnino’ na kavi iz avtomata.