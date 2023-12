Rejnikov primanjkuje

Druženje za otroke v rejništvu 1 od 4

Družina. Oblike družin so različne, vse pa naj bi predstavljale varno zavetje za najmlajšo populacijo naše družbe.

Božični prazniki in hkrati šolske počitnice, ki so pred vrati, nas povezujejo in dajejo priložnost za več časa z našimi družinami. Celjska enota Centra za socialno delo (CSD) je zato pripravila druženje za otroke v rejništvu in njihove rejniške družine.

Novoletno srečanje so izvedli s pomočjo Celjskega mladinskega centra, kjer so organizirali plesno-glasbeno točko v sodelovanju s Hišo umetnosti Igen, udeleženci pa so se imeli priložnost preizkusiti tudi v ustvarjalni in kulinarični delavnici. Veselo decembrsko vzdušje so obogatili še s pogostitvijo in z darili. Ta so zbrali s pomočjo donacij, in sicer za otroke ter tudi za rejnike, kar ni ravno pogosta praksa drugod.

Kot poudarja Mateja Brečko s CSD, so ta druženja izjemno pomembna: »Zdaj že vedo, da so naša druženja vedno zanimiva in zabavna. Radi pridejo. In nasmeški otrok so za nas poplačilo za ves trud.«

43 otrok in 15 rejnikov

Trenutno je v rejništvu 43 otrok, rejnikov pa samo 15. Brečko zato opozarja, da bo tudi za večje število rejnikov nujno potrebna prenova rejništva pri nas. Dejstvo pa je tudi, kot pravi sogovornica, da so otroci vse bolj zahtevni, več je tudi prepoznanih vedenjskih težav. Z velikim trudom jim v večini primerov uspe otroke z rejniškimi družinami povezati do te mere, da ti za vedno ostanejo del te družine kot družinski člani. Več o izzivih rejništva pa lahko preberete v aktualni številki časopisa Celjan.