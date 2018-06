Regresi v nekaterih celjskih podjetjih: Od zakonsko najnižjega do najvišjega

Nekatera celjska podjetja so svojim delavcem letošnji regres že izplačala, nekatera pa še bodo, zadnji rok je do vključno 30. junija. Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta, višina pa je tudi zakonsko določena in znaša za delo s polnim delovnim časom 842,79 evra bruto. Seveda je regres omejen tudi navzgor, bolje rečeno predstavlja mejo, do katere še ni treba obračunati prispevkov za socialno varnost, to je 70 odstotkov povprečne plače v državi. Še ena posebnost pa je ta, da ob nelikvidnosti delodajalca le ta lahko določi poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra.

Večina že izplačala

Vprašanje o izplačilu regresa smo zastavili nekaterim večjim celjskim podjetjem in institucijam ter trem javnim celjskih zavodom. V Cinkarni Celje so regres zaposlenim izplačali že v februarju, v vseh treh celjskih javnih podjetjih so delavci regres prejeli marca, aprila v Elektru Celje, maja v podjetju Štore Steel, junija v družbi Kovintrade in v tem tednu tudi v Kovis Livarni.

Ostajajo skrivnostni

Podjetje Frutarom Etol je svojim zaposlenim regres za leto 2018 že izplačal v mesecu januarju, podrobnejših podatkov o samem regresu ter o njegovi višini pa nam v skladu s politiko poslovanja in delovanja celotne Skupine Frutarom ne morejo posredovati. Skrivnostni ostajajo letos tudi v Cetisu, kjer so nam sporočili le, da so regres zaposlenim že izplačali v skladu z veljavno zakonodajo.