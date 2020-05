Naredite sami regratov med, ki vam bo prišel prav v zimskih mesecih. Obdrži se zelo dolgo v temnem in hladnem prostoru.

Potrebujete:

300 regratovih cvetov

2 limoni

2 pomaranči

1,5 l vode

2,5 kg sladkorja

Regratove cvetove, limoni in pomaranči nasekljamo na drobno, prilijemo vodo in kuhamo 1 uro in pol. Nato precedimo ter dodamo 2,5 kg sladkorja. Mešamo toliko časa, da se sladkor stopi. Dobimo neke vrste med, katerega še toplega napolnimo v kozarce.