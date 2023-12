REGIJA Pokanje s pirotehniko je zdaj dovoljeno

Od včeraj pa vse do prvega januarja je po vsej državi dovoljena uporaba pirotehničnih sredstev. V strnjenih stanovanjskih naseljih ter v bližini bolnišnic in domov starejših občanov so prepovedani ognjemetni izdelki kategorije Fi, katerih glavni učinek je pok. Trgovci so s prodajo pirotehnike lahko začeli prejšnji teden, vendar na prodajne police ne smejo postaviti ognjemetnih izdelkov kategorij F2 in F3. Prav tako niso dovoljene predelava, lastna izdelava in preprodaja tovrstnih izdelkov. Zagrožena globa znaša od 400 do 1200 evrov.

Na območju Policijske uprave Celje so lani zasegli 410 kosov nedovoljene pirotehnike in uvedli postopke zoper 16 mladoletnih oseb ter izdali odločbi o prekršku za dve polnoletni osebi.

Nekaj manjših prekrškov so policist letos že zaznali, pri tem pa odsvetujejo kupovanje pirotehnike od preprodajalcev, na ulicah ali sejmih oziroma po družabnih omrežjih, saj je njihova kakovost vprašljiva in so zato še bolj nevarni.

PŠ