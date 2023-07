REGIJA Novo, še silovitejše neurje

Včerajšnje neurje je bilo še močnejše od prejšnjega, razbesnelo se je tudi nad precej širšim območjem, saj je zajelo skoraj vse občine našega območja. Tokrat je bilo najhuje v Celju, ki se je znašlo v primežu podrtega drevja (na sliki Mestni park) in daljnovodov, razkritih streh in drugega opustošenja.

Na udaru so znova bili stanovanjski in gospodarski objekti, kakor tudi komunalna in cestna infrastruktura ter objekti širšega družbenega pomena, kot je na primer nogometni štadion Z’dežele (naslovna fotografija), kjer je veter polomil streho glavne tribune. V nekaterih delih Celja je bila motena oskrba z električno energijo, najbolj v predelu Medloga, kjer je mrk trajal kar tri ure. Težke razmere so zahtevale aktivacijo štabov celjskih poklicnih gasilcev in občinske Civilne zaščite.

Brez elektrike so bili tudi v Prožinski vasi pri Štorah, v tej občini je bil onemogočen promet po nekaterih manjših cestnih povezavah, to velja tudi za Vojnik, Dobrno, Šentjur in Šmarje pri Jelšah, kjer je veter razkril streho šolskega poslopja.

Na Konjiškem in Bistriškem je neurje z močnim vetrom najbolj pustošilo po Zrečah, nekoliko manj v Makolah, v Oplotnici in Slovenski Bistrici pa so se tokrat kar dobro izvlekli.

S Kozjanskega prav tako poročajo o razkritih strehah, poškodbah infrastrukture, zaprtih cestah in prekinjeni dobavi elektrike. Težave so bile v Kozjem, Bistrici ob Sotli, Rogaški Slatini in Podčetrku.

V naštetih občinah bodo danes opravljali oglede najbolj prizadetih območjih in se dogovorili o najnujnejših ukrepi, vlada pa bo dopoldne preučila možnosti morebitnih finančnih intervencij za najbolj opustošene predele.

PŠ