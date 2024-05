Rebrca na žaru s polivko

1 kg svinjskih rebrc

80 g čebule

mešanica začimb za žar

3 žlice olja

20 g pancete

1 žlička rjavega sladkorja

300 ml piva

tabasko

200 ml kečapa

Narezana rebra posujemo z začimbno mešanico, kjer ne sme manjkati česen, rožmarin in sol, pokapljamo z oljem ter pustimo 30 minut, da se marinirajo. Za polivko nasekljano čebulo in panceto prepražimo na olju do zlate barve, dodamo stisnjen česen, rjavi sladkor ter prilijemo pivo. Omako kuhamo na rahlem ognju, da se zgosti, nato dodamo kečap in tabasko. Rebra spečemo na žaru, da dobijo zlato barvo.

Nato jih razporedimo v pripravljeno omako, pustimo nekaj minut počivati in postrežemo.