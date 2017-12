Rdeči križ zbira pomoč za prizadete v ujmi

Ujma z močnim vetrom in deževjem je ta teden v več predelih Slovenije povzročila veliko materialno škodo in mnogim posameznikom in družinam povzročilo veliko stisko, ki je brez pomoči ne bodo zmogli razrešiti.

Rdeči križ Slovenije je zato odprl račun, kjer zbira prostovoljne finančne prispevke za prizadete družine in posameznike. Posamezni darovalci in pravne osebe lahko prostovoljne prispevke za akcijo “UJMA 2017”, nakažejo na:

Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana,

TRR: SI56 0310 0111 1122 296,

sklic: 00 96875,

BIC banke: SKBASI2X,

Koda namena: CHAR.

Mobilni operaterji Telekom Slovenije, Izimobil, A1, Telemach in T2 bodo omogočili, da boste lahko pomagali tudi z donacijo SMS na številko 1919. Pošljite ključno besedo UJMA za donacijo 1€ ali UJMA5 za donacijo 5€.

Sodelavci območnih združenj Rdečega križa Slovenije bodo na prizadetih področjih na poziv občinskih in regijskih štabov Civilne zaščite šli na teren, kjer bodo pomagali pri odpravljanju posledic in obenem ugotovili, kdo vse potrebuje pomoč Rdečega križa Slovenije zaradi posledic sinočnje in današnje ujme, ki se bo po vremenskih napovedih nadaljevala tudi v prihodnjih dneh.