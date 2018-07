Rdeča pesa nas okrepi

Rdeča pesa je lahko okrogle oblike ali pa je podolgovata oziroma valjasta. Kuhano rdečo peso uporabljamo za solate, surovo pa v zdravilne namene. Surovi gomolji rdeče pese so lahko vso zimo shranjeni v kleti ali v mivki. Z mivko zasuta zrela rdeča pesa ostane sveža 5-6 mesecev.

Če želite v okusni in sveži rdeči pesi uživati celo sezono, jo sadite v tri do štiritedenskih razmakih nekje do enega meseca pred prvo jesensko zmrzaljo. Peso lahko pridelujete na vrtičkih, odlično pa bo uspevala tudi na visoki gredi ali v posodi.

Pesa spada med korenovke in priporočljivo je, da to upoštevate tudi pri gnojenju. Korenovke namreč ne marajo gnojenja s svežim hlevskim gnojem pa tudi na splošno ne marajo preveč pognojenih tal.

Pesa bo najbolje uspevala na sončni legi v nekoliko vlažnih, ne preveč pognojenih tleh. Sicer pa je zelo nezahtevna zelenjadnica za vzgojo. Ko jo sadite, naj bodo tla vlažna. Tako bo razvila globok koreninski sistem in tudi koreni bodo veliki. Če želite sočne in slastne korene, naj ima rdeča pesa enakomerno vlago, v nasprotnem primeru namreč lahko koreni razpokajo ali se začnejo sušiti. Za uspešno rast potrebuje vsaj 4 ure sonca dnevno. V poletnih dneh jo pred pripeko lahko zaščitite tako, da jo posadite v bližino večjih rastlin (kumarice, koruza, fižol. Dobri sosedi plesni so solata, čebula, fižol, koleraba, kumare, česen, bučke, črna redkev, drobnjak, peteršilj in koruza, slaba soseda pa sta krompir in špinača.