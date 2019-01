Razstrupljanje z zelenjavnimi sokovi po praznikih

Za nami so prazniki, ko smo se več dni zapored brezskrbno predajali gurmanskim užitkom in si privoščili tudi kakšen kozarček več kot običajno, zdaj pa se marsikdo od nas srečuje z napihnjenostjo, prebavnimi motnjami, glavoboli in drugimi neprijetnimi težavami.

Pri razstrupljanju telesa so še posebej učinkovita določena superživila kot je na primer himalajska snov, ki vsebuje vse mikrosnovi, ki gradijo naše telo. Poleg čiščenja telesa se jo lahko uporablja tudi za nego kože in rehidracijo pri športu.

Morda vas po praznikih pesti slaba vest zaradi morebitnih dodatnih kilogramov, a slaba volja nikakor ni dobra popotnica za spremembe, zato se raje osredotočite na prihajajoče dni. Po praznikih se čimprej vrnimo v običajno rutino in se poslužimo redne telesne vadbe.

Spremembo lahko dosežete že s pitjem velikih količin vode ali nesladkanega čaja, za še boljši rezultat pa preizkusite nekajdnevno kuro pitja sadno-zelenjavnih sokov, pri kateri je potrebno vsak dan spiti 2 litra soka. Okusne sokove si lahko pripravite iz najljubših živil, priporočajo jabolka, rdečo peso, zeleno, ingver, špinačo, kumare, peteršilj in limono.

Želimo prijeten in predvsem zdrav začetek leta 2019!