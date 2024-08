Prejšnji teden sta na Lavi začela svoje gostovanje razstava Moje mesto, avtorice Darje Jan iz Muzeja novejše zgodovine Celje, in kultni kiosk K67. Na razstavi lahko vidimo fotografsko dediščino Mestne četrti Lava, ki jo hranijo v Muzeju novejše zgodovine Celje, v kiosku K67 pa je idejna zasnova nastanka MČ Lava. Razstava in kiosk bosta na ogled do 22. septembra. Foto: Gregor Katič/FB MOC.