Razstava ljudskega ustvarjalca Nanija Poljanca v Slovenskem etnografskem muzeju

To sredo bo v Slovenskem etnografskem muzeju odprtje osebne razstave Nani v Ljubljani / Nani in Laibach. Na razstavi ljudski ustvarjalec Nani Poljanec iz Rogaške Slatine razkriva delce svojega življenja, svoje vloge in poslanstvo.

Nani v Ljubljani / Nani in Laibach je osebna razstava Nanija Poljanca, ljudskega ustvarjalca, izjemnega in nenavadnega človeka. Kot je povedal za Radio Rogla, mu razstava zelo veliko pomeni, saj ga je Slovenski etnografski muzej povabil k sodelovanju.

Retrospektiva 1968-2069

“Na tej razstavi bo neke vrste moja retrospektiva od leta 1968 pa vse do 2069, ko bom star 101 leto končal svoj opus ustvarjanja. Predstavljeni bodo vsi projekti, razne razstave, gostovanja, določeni eksponati muzeja, … Poudarek pa bo tudi na mojem zadnjem projektu 2069. Razstavljene bodo določene relikvije, vložnine, in tudi moj testament za to leto, zapečaten v kuverti. Ogromno zanimivega bo za videti, tudi stvari, ki doslej še niso bile videne,” je za Radio Rogla povzel Nani Poljanec.

Razstavo bo to sredo odprl točno ob 18.07, saj je rojen 18. julija in takrat, leta 2069, namerava tudi končati svoje ustvarjanje.

Preplet različnih vlog

Samo eno srečanje z njim vzpodbudi pri ljudeh zanimanje, celo začudenje. Nani je namreč preplet različnih vlog, ki si jih je naložil kot svoje poslanstvo – da ustvarja od ljudi za ljudi.

In kot razkriva na razstavi je njegovo delo med Rogaško Slatino, Beogradom in Kozmosom preplet zbirateljstva, razdajanja, povezovanja, organizacije, iskrenosti, ljubezni, ljudske modrosti, dobre volje in še česa.

Kot pravi: “Vse s čimer se kot ljudski ustvarjalec ukvarjam ima v ozadju idejno gonilo vlaganja v umetnost, zgodovino in kulturo z namenom duhovnega bogatenja in hranjenja teh zakladov … Pozivam vas k ohranjanju vsega človeško lepega, k razumevanju in spoštovanju trenutka in spomina z namenom bogatenja in učenja, predvsem pa konzervacije pomenljivih medčloveških odnosov.”

Ustvarjalec, zbiratelj, imitator, …

Nani Poljanec, je slovenski ljudski ustvarjalec, zbiratelj, ljubiteljski muzealec, imitator in pisatelj. Je avtor več knjig in člankov ter avtor ali soavtor več muzejskih razstav. Svoje tri zbirke Ljudskega muzeja (Domoznansko, Kraljevo in Filografsko) razstavlja v Muzeju Anin dvor v Rogaški Slatini.

Leta 2011 je ustanovil umetniško-aktivistično platformo KunstHaus, hišo umetnosti, hišo subkulture in alternative. Medijsko prepoznan je postal v oddaji Hri-bar na TV Slovenija, kjer je gostoval kot imitator Don Corleoneja. Med drugim zadnja leta pozornost posveča svojemu avtorskemu projektu Vložimo tudi nevložljivo in raziskovanju dinastije Karađorđević.

Jaz, mi in drugi

Razstava Nani v Ljubljani / Nani in Laibach spada v cikel obrazstavnih programov stalne razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta, poimenovan Moje življenje, moj svet. Izhodišče tovrstnih osebnih razstav je obiskovalec kot posameznik, kot samosvoj in z lastnimi življenjskimi izbirami, identitetami in vlogami.

Posamezniki pri tem postajajo avtorji razstav, po svoji presoji in s svojimi besedami pa izpostavijo in predstavijo vsebine, ki najbolj nazorno kažejo njihovo življenjsko pot in so jo pripravljeni deliti z njim pomembnimi posamezniki in drugimi obiskovalci muzeja. Svojo zgodbo skozi izbrane predmete tokrat ponuja Nani Poljanec.

Koordinatorka in mentorica razstave je Sonja Kogej Rus, muzejska svetovalka, SEM. Ob razstavi je izšla tudi zgibanka z istim naslovom.

Razstava bo na ogled do marca 2020.

(N. K.)