Razstava kreativnega recikliranja

V Citycentru Celje gostijo razstavo kreativnega recikliranja, na kateri si lahko ogledate umetniške slike izjemne italijanske umetnice Annarite Serra, ki je združila svoji dve največji strasti – umetnost in reševanje morja.

Umetnica, rojena na Sardiniji, plastiko spreminja v umetnine, saj so vse slike narejene iz odpadnih materialov. S svojo kolekcijo želi namreč ozaveščati o onesnaženosti morja zaradi odpadkov, predvsem plastike, in o pomembnosti recikliranja odpadkov.

S projektom je začela pred dvajsetimi leti, ko je bilo za tovrstno onesnaženje le malokomu mar. »Ko sem videla plažo, posuto s plastiko, sem svojo energijo in umetniško izražanje posvetila okoljskemu ozaveščanju. Samo moč umetnosti mi lahko pomaga rešiti morje,« je pojasnila umetnica, katere slike so bile doslej razstavljene v Italiji, Španiji in Franciji. Več o razstavi pa v aktualni številki časopisa Celjan.