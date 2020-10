Razstava Milana Lamovca Didija: »Od kod smo, kdo smo, kam gremo?«

Man runs – Človek teče. Tak je naslov razstave, ki je do sredine decembra na ogled v veliki in mali avli doma kulture v Slovenskih Konjicah.

Kot so povedali v Centru za kulturne prireditve Slovenske Konjice, je bilo odprtje razstave Man runs – Človek teče, avtorja Milana Lamovca – Didija predvideno v sklopu prvega koncerta Pri Didiju (LJD Ensembla: Luka Juhart, Matjaž Drevenšek, Milko Lazar) 20. oktobra. Dogodek je zaradi epidemije novega koronavirusa odpadel, a razstavo so postavili na ogled.

Večna vprašanja

Ciklus slik na temo “Človek teče” je nastajal zadnji dve leti. Izhodiščni motiv so večna vprašanja: Od kod smo? Kdo smo? Kam gremo? »Kam gremo, kam tečemo, drvimo, je ključno vprašanje s katerim se avtor razstave dotika stanja današnje situacije. Vsebinsko so v slikah prisotne štiri simbolne barve. Bela kot rojstvo – čistost, črna kot minljivost, rdeča kot življenje – ljubezen in zlata kot zaključek življenjskega ciklusa, kot absolutna resnica in odrešitev. Slike so obravnavane v kombinirani tehniki, prisotna je uporaba elementov grafičnih tehnik in v slikarskem delu hard age sloga oziroma slika ostrih robov. Prisotnost ogledal v slikah je namenjena animiranju gledalca k razmišljanju,« je povedala Jerneja Ristič Levart, vodja Centra za kulturne prireditve. (Spodaj nekaj foto utrinkov.)

