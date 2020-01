Razširjena vežica v Čadramu še brez uporabnega dovoljenja

Občina Oplotnica je v Čadramu razširila in prenovila poslovilno vežico. Čeprav so z deli končali lanskega oktobra, vežice občani še ne morejo koristiti. Občina za objekt namreč še ni pridobila uporabnega dovoljenja. Po zagotovilih župana Matjaža Orterja, naj bi ga v kratkem. “Glavnino potrebne dokumentacije smo oddali, zato pričakujemo, da na izdajo uporabnega dovoljenja ne bomo več čakali dolgo. Takoj ko ga bomo prejeli, bo poslovilno vežico mogoče koristiti. Prej pa ne,” še pravi župan Orter. Spomnimo, da sta denar za razširitev in prenovo zagotovili država in oplotniška občina. Občina je približno 155 tisoč evrov pridobila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj, znanost in tehnologijo, 55 tisočakov je primaknila sama. Prizidek k obstoječi mrliški vežici je velik 100 kvadratnih metrov. V njem je kapela za poslovilne obrede. Tako žalujočim ne bo potrebno več hoditi iz vežice v cerkev in nazaj. Prav tako so v poslovilni vežici sanirali kuhinjo, ki so jo prav tako nekoliko povečali. Ob tem so izboljšali še funkcionalnost prostorov in uredili okolico objekta.

