Razpršeni hotel Konjice je začasno zaprt, a že imajo rešitev

Razpršeni hotel Konjice je od letošnjega 1. februarja začasno zaprt. Zaprli so ga, ker je bilo gostov premalo – v dobrih dveh letih delovanja so zabeležili nekaj več kot 3.000 nočitev oz. 15-odstotno zasedenost kapacitet. Za normalno poslovanje pa bi bila potrebna vsaj 45-odstotna zasedenost.

Tadej Slapnik, ki je bil nekakšen ‘oče projekta’, je potrdil, da Kooperativa Konjice dejavnosti razpršenega hotela ne bo ponovno zaganjala. Skupaj s konjiško Občino pa iščejo novega upravitelja. In kot kaže so blizu rešitve za ponovno odprtje tega hotela. Upravljanje bo prevzela Splošna knjižnica Slovenske Konjice in zanjo TIC. Po besedah direktorice konjiške občinske uprave Brede Obrez Preskar so v zaključni fazi priprav in dogovorov. Želijo pa si, da bi zadevo spet zagnali že s 1. oktobrom. Več kmalu tudi v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

