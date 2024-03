Ravnatelj OŠ Zreče bo predčasno sklenil svoj drugi mandat

Ravnatelj Osnovne šole Zreče Peter Kos bo predčasno sklenil svoj drugi mandat. Informacijo je že potrdil za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla. Odločitev, za katero pravi, da jo je sprejel iz osebnih razlogov, je sporočil tudi že ostalim zaposlenim na šoli. Bo pa Kos ostal na zreški šoli, s 1. septembrom se bo vrnil v razred, kajti sprostilo se bo delovno mesto, ki ga s svojo izobrazbo lahko zasede. Mandat ravnatelja bi se mu sicer iztekel s 1. avgustom naslednje leto. Preden je Kos postal ravnatelj zreške šole je tam že dvanajst let učil slovenščino in angleščino, zdaj pa bo nadaljeval s poučevanjem angleškega jezika. (Jure Mernik)

Foto: arhiv NOVIC