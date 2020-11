Ravnanje z odpadki v domači oskrbi pri ljudeh s Covid-19

*** oglasno sporočilo

Pravilno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri bolnikih s COVID-19 ali sumom na COVID-19, pripomore pri preprečevanju širjenja koronavirusa.

Osebne odpadke (npr. uporabljene robčke) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo), je treba odložiti v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavezati . Vsebine vreč ne tlačite in se odpadkov po odlaganju v vrečo ne dotikajte več. To vrečo nato namestite v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežite. Vrečo je treba postaviti ločeno od ostalih odpadkov (npr. v predprostor, na balkon, na teraso). Shranjena mora biti na varnem mestu, stran od otrok in živali. To vrečo ločeno hranite vsaj 72 ur, preden jo odložite v zunanji zabojnik za MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE (ostali odpadki). Napolnjenih, povezanih, označenih vreč z odpadki se nikoli ne odpira.

Po vsakem ravnanju z odpadki in/ali čiščenju si temeljito umijte roke z milom ter vodo.

Prav tako je pomembno da izrabljene zaščitne maske, rokavice in robce za katere sklepamo, da ne predstavljajo nevarnost okužbe odvržemo v pravilnem zabojnik. Na Centru za ravnanje z odpadki, žal opažamo, da so tovrstni odpadki nepravilno največkrat odloženi med papirjem in kartonom in tudi med mešano embalažo.

BLIŽA SE EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) bo v letošnjem letu potekal od 21. do 29. novembra 2020. Tematski fokus letošnjega leta so nevidni odpadki kot odpadki, ki nastajajo v proizvodnem postopku izdelkov. Namen je opozoriti na ogromne količine odpadkov, ki se skrivajo za proizvodnjo tudi najmanjših izdelkov (npr. pri proizvodnji 200g težkega pametnega telefona nastane 86 kg odpadkov) in na dejanski vpliv teh izdelkov na okolje (velikega deleža nevidnih odpadkov namreč ni mogoče reciklirati in končajo na odlagališčih in sežigalnicah) ter preprečevati nastajanje teh odpadkov s podaljševanjem življenjske dobe izdelkov, ponovno uporabo ter souporabo izdelkov namesto nakupa novih izdelkov.

Vabljeni ste, da spremljate naše objave in aktivnosti v času Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov na spletni strani in Facebook strani JKP Slovenske Konjice.

Delujemo zeleno, odločamo modro!

