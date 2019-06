Rakovec za nekaj ur znova oživel

Srečanje na Rakovcu nad Vitanjem je preraslo v tradicionalno junijsko srečanje. Tudi za organizacijo letošnjega so poskrbeli v Turističnem društvu sv. Vid, privabil je okoli 150 ljudi prešerne volje različnih generacij. Prihajajo nekdanji prebivalci danes zapuščene vasice, njihovi svojci, nekdanji učenci šole in njihovi potomci. Druženje vedno popestrijo s kulturnim programom. Pevski skupini se je v ubranem petju pridružil tudi župan Slavko Vetrih. Z minuto molka so se spomnili preminulih članov društva, ki so vrsto let pomagali pri organizaciji prireditve. V čast in spomin pokojnemu Hermanu Klemencu so recitirali eno njegovih pesmi, ki jih je tako rad pesnil posebej za Rakovec. Srečanja so se udeležili tudi konjeniki.