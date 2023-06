rakete domači EuroBasket končale s tremi porazi

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je domače evropsko prvenstvo končala s tremi porazi. Že po tekmah proti Veliki Britaniji (71:76) in Nemčiji (62:66) je bilo jasno, da bo današnja tekma za Slovenke zadnja na tokratnem EuroBasketu. Od Slovenk so bile nato v Stožicah boljše še Francozinje – bilo je 68:73. Slovenske barve so sicer branile tudi Konjičanka Ajša Sivka ter aktualni članici Cinkarne Celje Lea Debeljak in Blaža Čeh.

Dolgo je bila v igri za nastop na domačem EuroBasketu tudi Zala Šrot iz Zreč. Oddelala je praktično celotne priprave, nato pa jo je selektor črtal tik pred prvenstvom, ko je seznam igralk s 14 moral skrčiti na 12.

Foto: FIBA

