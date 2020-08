RADIO ROGLA (ŠE NAPREJ) NAJBOLJ POSLUŠAN

Prvi doma, odlični na slovenski ravni

Radio Rogla ostaja najboljši med radijskimi postajami s sedežem v celjski regiji. Vsak dan ga posluša 31 tisoč ljudi, tedensko pa doseže 74 tisoč različnih poslušalcev.

Na vseslovenski lestvici poslušanja radijskih postaj se tako Radio Rogla uvršča na visoka mesta, daleč pred ostalimi radijskimi postajami s sedežem v celjski regiji. V regijskih lestvicah (Savinjska statistična regija in lestvicah območja 03) Rogla po podatkih sedmih mesecev zaseda najboljše mesto med regionalnimi postajami.

Na radiu pa so najbolj zadovoljni, da zasedajo prva mesta tudi na najbolj lokalnih lestvicah, v katerih so zajeta le območja posameznih občin.*

Število poslušalcev je zelo pomembno, a …

“Imeti veliko poslušalcev je seveda za radio pomembno, saj z večjimi številkami lažje prepričamo oglaševalce, večje številke pa ekipi tudi dajejo občutek, da nekaj dela prav,” pove odgovorna urednica Radia Rogla Valerija Motaln.

“Še vedno pa največ šteje zadovoljstvo, ko radio pomaga ali ustreže zelo konkretnim posameznikom. Med epidemijo korone je bilo na primer veliko zgodb, ki so tekle tudi mimo etra, ko smo nekomu pomagali na testiranje, ko smo poslušali osamljene, ko smo tolažili prestrašene. Vse te osebne zgodbe posameznikov so seveda k nam prišle zaradi radia. Pri nas zato program še vedno ustvarjamo z vodilom, da če smo pričarali en sam nasmeh, smo pomagali tako rekoč celemu svetu.”

Zvezki za prvošolčke, maraton, Mini glasbena zvezda, štajerski rekordi

Bližajoče jeseni se na Radiu Rogla zelo veselijo.

“Najprej bomo z unikatnimi zvezki obdarili najmanj 600 štajerskih prvošolcev in jih pospremili v klopi zbiranja učenosti.

Z radijsko energijo bomo septembra pomagali speljati najbolje ocenjeno atletsko prireditev v Sloveniji, 8. Konjiški maraton. Je ena redkih tekaških prireditev, ki je letos dobila dovoljenje NIJZ. Tudi mi kot glavni medijski partner maratona čutimo odgovornost, da bom tekačem in prebivalstvu dobro in natančno razložili, kako varno sodelovati v tako velikem projektu. Vsako leto tečejo na maratonu tudi radijci in drugi sodelavci naše medijske hiše in tudi za njih bomo držali pesti.

Iskreno upamo, da bomo to jesen lahko končali enega najlepših projektov, ki smo se jih lotili v zgodovini Radia Rogla. Gre za Mini glasbeno zvezdo Štajerske, v kateri otroci pojejo in igrajo slovenske narodne pesmi. Projekt smo namreč na pomlad zaradi epidemije morali prekiniti.

S počitnic se bodo vrnili vsi radijci in številne priljubljene radijske vsebine, pripravili pa smo tudi nekaj novih, za katere menimo, da bodo poslušalcem zelo všeč. Tako bomo med drugim iskali štajerske rekorde in najboljše štajerske sodelavce.

* Vsi podatki so zajeti iz raziskave Radiometrija, sedem mesecev 2020, v najširši starostni skupini (10-75 let), oba spola, n=20.163