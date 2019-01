Radio Rogla: Neisha o valentinovem koncertu v Slovenskih Konjicah

Dopoldne smo v studiu Radia Rogla gostili priljubljeno pevko Neisho, ki bo ravno na valentinovo nastopila v Domu kulture Slovenske Konjice. Neisha je spregovorila o svojih skladbah in kako nastajajo. Največ pozornosti sta radijski moderator Goran Obradović in Neisha namenila prihajajočemu koncertu, ki ga organizira Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice. Na Facebook strani Radia Rogla ali na tej povezavi si lahko ogledate kratek posnetek iz obiska. Ob koncu pogovora si je v Medijskih hiši Novice in Radio Rogla ogledala še Galerijo Likovnih prijateljevanj.

Sicer pa se odlična glasbenica Neisha, ki odrske deske brusi že 12 let, vse od nastanka njenega izrednega CD prvenca, zelo veseli nastopa v Slovenskih Konjicah. Njeni nastopi so energični zabavni in senzibilni, ravno taki, kot je Neisha sama – nekonvencionalna in neposredna. Neisha bo nastopila v kvartetu ob spremljavi odličnih glasbenikov (Vid Žgajner – bobni, Miha Koren – bas in Luka Ivanovič – kitara).

Oglejte si pestro fotogalerijo.