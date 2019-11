Radio Rogla: Iztokova in Petrova jajca na bučnem olju!

Na Radiu Rogla zadnja dva tedna skrbijo za gurmanska jutra. Voditelja jutranjega programa Peter Klima in Iztok Krajnc namreč poslušalce razvajata s specialitetami iz jajc in Gea bučnega olja.

Jajca na bučnem olju? Ja vejžde, bi lahko rekli v jinglu na Radiu Rogla. Poslušalci se sprva morda res čudijo, a začudenje hitro zamenja pristno navdušenje.

Same desetke!

Da so okusna, so doslej potrdili prav vsi jutranji gostje v radijskem studiu, ki se že od prejšnjega ponedeljka za nekaj minut spremeni v kuharski šov v živo. Kako je to videti, je v živo vsako jutro mogoče videti tudi na Facebooku Radia Rogla.

Poslušalci, ki so se preko spletne strani Radia Rogla prijavili za degustatorje, jed tudi ocenijo. In doslej so podeljevali le najvišje ocene, in to za jedi, kot so jajčna omleta z bučnim oljem, jajca v toastu z bučnim oljem, pa sendvič z jajci in bučnim oljem …

Za pogum goste – pokuševalce radijca tudi nagradita z litrom Gea bučnega olja.

V dobri družbi

Sicer pa sta jutranjika doslej gostila že številne zabavne poslušalce: Bistričanko Miro Strajnšak, Zrečana Zinko Potočnik in Franca Feltrina, Straničana Dušana Kotnika, pa Moniko Horvat iz Malahorne in Albino Potočnik iz Žič. Jutri bo njun degustator Matej Banovšek in baje mu ne bosta ponudila jajc!