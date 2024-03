RADIO ROGLA Generacijo 63 peljali na koncert Erosi akustično!

Radio Rogla je 10 prijateljem ‘generacije 63’ nedavno omogočil brezplačen ogled koncerta Erosi Akustično v Domu kulture Slovenske Konjice. Bili so namreč dobitniki glavne nagrade v igri Radia Rogla in si koncert, s posebnimi častmi, ogledali brezplačno.

Za lepo doživetje je poskrbela Julija Rožencvet iz Poljčan, saj je svojo generacijo prijateljev prijavila na radiorogla.si in z radijci delila nekaj spominov na šolske dni, ko je bila glavna zvezda odmorov – gumitvist.

In generacija 63 še vedno obvlada skakanje med dvema elastikama, so se prepričali na Radiu Rogla, kjer so ekipi pred koncertom priredili prisrčen sprejem. Dogajanje so posneli, posnetek pa vidite na naši Facebook strani oziroma TUKAJ. (nk)