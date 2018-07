Radio Rogla danes oddaja s pomočjo agregata

Zaradi ureditve fasade na transformatorski postaji Slovenske Konjice 2 bloki je danes že vse od 8. ure zjutraj izklopljena električna energija. Izklop bo trajal vse do 14. ure. Odjemnik iz te transformatorske postaje je tudi Medijska hiša NOVICE, kjer deluje Radio Rogla. Elektro Maribor je zato pred medijsko hišo pripeljal velik agregat in radijski progam lahko z njegovo pomočjo nemoteno poteka.

Ekipa Medijske hiše NOVICE in Radia Rogla se zahvaljuje Elektru Maribor za sodelovanje in pomoč, da lahko več kot 67 tisoč poslušalcev ta teden, širom Štajerske in tudi preko spleta posluša Radio Rogla.

Vas zanima, kje danes na Štajerskem tudi ni elektrike?

