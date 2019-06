Radio Rogla, Blaž Švab: nominaciji za medijsko nagrado Žarometi

Presenečeni in veseli, tako so o svojem počutju zapisali na RADIU ROGLA, ko so včeraj izvedeli, da so med šestimi slovenskimi radijskimi postajami, nominiranimi za medijske nagrade Žarometi za leto 2018.

Veselje je bilo toliko večje, saj je radijec Blaž Švab (Pod Roglo se poje in igra) poleg tega nominiran še v petih kategorijah: za radijskega voditelja leta 2018, za voditelja razvedrilne televizijske oddaje, z Modrijani za glasbenega izvajalca in pesem leta,

oddaja Slovenski pozdrav (na RTV SLO jo vodita radijca z Rogle Blaž Švab in Darja Gajšek) pa za razvedrilno televizijsko oddajo.

Nominacije so izglasovali bralci in uredništvo revije Vklop, druženje letošnjih nominirancev pa bo drevi v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Na pregled vseh nominacij za 2018.

Na pregled vseh nominacij za leto 2018.