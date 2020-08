Radijec Franjo Kropej: »Mislil sem, da mi bo srce padlo v hlače.«

Franjo Kropej pravi, da je o radijskem delu sanjal že v otroških letih in poskrbel, da so se mu sanje uresničile na Radiu Rogla.

Franjo, je poletje tvoj najljubši letni čas?

Bolj kot poletje mi je bližje pomlad. Zato, ker se takrat vse prebuja, narava zaživi, zato je bolj živa tudi moja energija.

Kako preživljaš letošnje poletni dni?

Veliko časa preživim v naravi s svojo boljšo polovico, ki poskrbi, da mi nasmeh ne izgine iz obraza.

In kakšno je bilo tvoje najlepše počitnikovanje doslej?

Vsako počitnikovanje ima svoj čar, tudi letošnje je posebno. V tej drugačnosti bi izpostavil to, da je v meni in ob meni več ljubeče energije.

Katera skladba ima po tvojem mnenju najboljši poletni vajb?

Laid Back – Sunshine reggae

Kaj ti sicer pomeni glasba? Kakšna najpogosteje odzvanja v tvojem domu ali avtomobilu?

Glasba je moja spremljevalka skoraj na vsakem koraku. Že zjutraj, ko se zbudim, pri meni doma odzvanja dobra glasba z Radia Rogla. Tudi v avtomobilu je vse čas prisotna glasbena kulisa. Sicer poslušam različne žanre, od rocka, soula, RNB-ja, pa vse do popa in bluesa.

Zaradi korona krize je poletni prireditveni utrip zelo osiromašen. Pogrešaš koncerte?

Ja, pogrešam jih. In nisem edini. Koncerti imajo povezovalno noto, zato komaj čakam, da se sprostijo ukrepi in bomo lahko spet žurali. Tudi na priljubljeni Letki Radia Rogla.

Po poklicu si sicer diplomirani fizioterapevt. Zakaj si izbral še radijsko delo?

To so moje otroške sanje. Že kot otrok sem se igral ob radijskem sprejemniku, takrat sem imel željo voditi nočni program. Živel sem za te sanje, ki so zdaj postala moja strast.

Kako se spominjaš svojega »radijskega krsta«?

Moj radijski krst je bil pred petnajstimi leti. Zelo dobro se ga spomnim po precejšnji dozi adrenalina. Imel sem tresoč glas in mislil sem, da mi bo srce padlo v hlače. Prvo radijsko avdicijo sem imel na radiu Rogla, ko sem imel komaj 18 let. takrat iz govornih vaj spominjam Ide Baš, ki je kontrolirala vsako mojo besedo.

Kaj po tvojem mnenju odlikuje odličnega radijskega voditelja?

Menim, da je za radijsko delo najbolj pomembna kreativnost. In biti to kar si, le tako si pristen in lahko s poslušalci navežeš posebno, globljo vez.

