Rače: poskus uboja, 23-letnik hudo pretepel babico in dekle

Policisti so na območju Rač prijeli 23-letnika, ki je osumljen poskusa uboja in nasilništva. Moški je po prepiru z dekletom hudo pretepel svojo 74-letno babico, ki ga je skušala pomiriti. Ta je utrpela tako hude rane glave, da je v smrtni nevarnosti. 23-letnik se je nato znesel še nad svojih 21-letnim dekletom in ji zadal lažje poškodbe.

Po dejanju je 23-letnik sam poklical reševalce in jim dejal, da je babica padla sama in se poškodovala.

Sodnik je zoper moškega, ki je stari znanec policije, odredil pripor. Osumljeni je bil že večkrat obravnavan in pravnomočno obsojen za kazniva dejanja z elementi nasilja, in sicer za lahko in hudo telesno poškodbo, nasilništvo ter nasilje v družini.

