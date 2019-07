Puranji zrezki na žaru z mocarelo

Sestavine za 3 osebe:

400 g puranjih zrezkov

sol

poper

mleta rdeča paprika

limonin sok

mocarela v kosu

dva paradižnika

sveža bazilika

malce olja ali masti

Priprava:

korak:

Puranje zrezke operemo pod tekočo vodo in jih s kuhinjsko brisačko temeljito osušimo. Zrezke začinimo s soljo, poprom in mleto papriko. V skledico ožamemo limono in zrezke pokapljamo ter jih razporedimo po krožniku.

korak:

Segrejemo žar in naoljimo mrežo. Paradižnika operemo in zrežemo na tanjše kolobarje, enako storimo z mocarelo. Na vročo mrežo zložimo zrezke in jih spečemo do zlatorjave barve. Zrezke nato obrnemo in jih obložimo s paradižnikom in mocarelo. Take pečemo še približno 4 do 5 minut, da se zapečejo še na spodnji strani, sir pa se lepo stopi.

korak:

Pripravljene zrezke serviramo na krožnike in ponudimo skupaj z izbrano prilogo in dekoriramo s svežo baziliko. Morda še nasvet za prilogo: na hitro lahko pripravite osvežilno kumarično solato z jogurtom ali kislo smetano.